В Стамбуле произошел пожар в 24-этажном здании

В Турции произошел пожар в 24-этажном жилом доме. Фото: кадр из видео Atıf Ala-EKRAN.

Пожар в 24-этажном жилом доме произошел в субботу 15 октября в Стамбуле.

«Пожар, начавшийся на нижних этажах, вскоре распространился по сайдингу на верхний этаж здания», - сообщил турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что в горящем здании оставались заблокированными люди. В здании отключили электричество, эвакуировали людей не только из горящего дома, но и из некоторых соседних зданий, для тушения пожара были задействованы вертолеты.

«В результате интенсивных усилий пожарных пожар был взят под контроль и потушен», - сообщает телеканал.

В ходе эвакуации жильцов никто не погиб и не пострадал, об этом ранее сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу в социальных сетях. После того, как огонь был потушен, пожарные начали проверку и охлаждение здания.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Бартын в пятницу 14 октября произошел взрыв на угольной шахте на глубине 300 м. Погибли 40 человек, несколько десятков пострадали.

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования из-за взрыва на угольной шахте.