В Чехии отключили второй блок АЭС «Дукованы» из-за неисправного клапана

В Чехии остановлен один из энергоблоков АЭС из-за неисправного клапана. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Внеплановое отключение от сети второго энергоблока чешской АЭС «Дукованы» произошло в субботу 15 октября. Об этом сообщил глава пресс-службы атомной электростанции Иржи Бездек.

«Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС «Дукованы», обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем», - цитирует Бездека РИА Новости.

Сообщалось, что причиной отключения стала неисправность главного запорного клапана. Сколько времени потребуется на ремонт, неизвестно. По словам пресс-секретаря, специалисты определят это после того, как блок остынет и будет проведен контроль оборудования.

Также остановлен третий энергоблок «Дукован» для плановой замены топлива, а первый и четвертый энергоблоки станции работают в обычном режиме, уточнил Бездек.

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