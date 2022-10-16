Российский военный спутник «Космос-2560» выведен на целевую орбиту

С космодрома Плесецк запущен и успешно выведен на орбиту российский военный спутник. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Минобороны РФ.

Россия вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560» в ночь на воскресенье 16 октября. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что легкая ракета «Ангара» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в субботу 15 октября в 22.55.

«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту», - позже сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что наземные средства Минобороны приняли аппарат на сопровождение.

Бортовые системы спутника работают нормально, с ним поддерживается устойчивая связь, добавили в ведомстве.

Напомним, 29 апреля легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник, впервые запущенный в интересах военного ведомства, на целевую орбиту.

Также сообщалось, что в четверг, 19 мая, был успешно выведен на орбиту запущенный в интересах российского Минобороны с космодрома Плесецк космический аппарат.