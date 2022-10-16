В ЛНР назвали Илона Маска спонсором терроризма после его согласия оплачивать работу спутниковой связи Starlink на Украине

Илон Маск стал спонсором терроризма, продолжив оплачивать систему связи Starlink для Украины, заявил Мирошник. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск де-факто подтвердил свой статус спонсора терроризма после того, как согласился и далее оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине. Такой вывод озвучил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», - цитирует Мирошника ТАСС.

Глава представительства ЛДНР допустил, что Маск был вынужден продолжить финансирование Starlink на Украине из-за опасения лишиться крупных заказов со стороны Пентагона и американского правительства.

«Они надавили на Маска, и он под страхом потерять крупнейшие заказы вынужден брать на себя дополнительные обязательства по финансированию спутниковой группировки, которая используется для поставок разведданных украинским бандформированиям», - сказал Мирошник.

Напомним, ранее компания Илона Маска SpaceX заявила об отказе финансировать систему связи Starlink на Украине и предложила Пентагону взять на себя эти расходы в размере 124 млн долларов.

Позднее Илон Маск написал в социальных сетях, что продолжит оплачивать Starlink для Украины.