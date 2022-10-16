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Политика15 октября 2022 23:34

Житель Артемовска рассказал РИА Новости об обстреле беженцев солдатами ВСУ

В результате удара со стороны ВСУ по беженцам погибли три человека, рассказал житель Артемовска
Мария ПАВЛОВА
Житель Артемовска рассказал, что ВСУ обстреливают эвакуирующихся мирных жителей.

Житель Артемовска рассказал, что ВСУ обстреливают эвакуирующихся мирных жителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские вооруженные формирования обстреляли беженцев, которые выходят в сопровождении эвакуационных групп из Артемовска и находящихся неподалеку населенных пунктов. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на жителя Артемовска.

Мужчина по имени Максим рассказал, что обстрел велся с беспилотных летательных аппаратов.

«Мы идем, а они с беспилотников скидывают гранаты», - рассказал он агентству.

По словам Максима, в результате обстрела он был ранен, а три человека в эвакуационной группе погибли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелом положении ВСУ на Артемовском направлении в ДНР.

Также сообщалось о теракте в Белгородской области 15 октября 2022. Жертвами стрельбы на полигоне в ЗВО стали 11 добровольцев. Подробности здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.