Житель Артемовска рассказал РИА Новости об обстреле беженцев солдатами ВСУ

Житель Артемовска рассказал, что ВСУ обстреливают эвакуирующихся мирных жителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Украинские вооруженные формирования обстреляли беженцев, которые выходят в сопровождении эвакуационных групп из Артемовска и находящихся неподалеку населенных пунктов. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на жителя Артемовска.
Мужчина по имени Максим рассказал, что обстрел велся с беспилотных летательных аппаратов.
«Мы идем, а они с беспилотников скидывают гранаты», - рассказал он агентству.
По словам Максима, в результате обстрела он был ранен, а три человека в эвакуационной группе погибли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелом положении ВСУ на Артемовском направлении в ДНР.
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