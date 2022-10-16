Житель Артемовска рассказал РИА Новости об обстреле беженцев солдатами ВСУ

Житель Артемовска рассказал, что ВСУ обстреливают эвакуирующихся мирных жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские вооруженные формирования обстреляли беженцев, которые выходят в сопровождении эвакуационных групп из Артемовска и находящихся неподалеку населенных пунктов. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на жителя Артемовска.

Мужчина по имени Максим рассказал, что обстрел велся с беспилотных летательных аппаратов.

«Мы идем, а они с беспилотников скидывают гранаты», - рассказал он агентству.

По словам Максима, в результате обстрела он был ранен, а три человека в эвакуационной группе погибли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелом положении ВСУ на Артемовском направлении в ДНР.

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