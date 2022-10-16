Британские депутаты-консерваторы намерены обсудить возможную отставку премьер-министра Лиз Трасс

Британская пресса сообщает о снижении поддержки премьера Лиз Трасс среди парламентариев и правительства. Фото: REUTERS

Возможная отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет предметом обсуждения депутатов правящей Консервативной партии в понедельник 17 октября. Об этом пишет в субботу 15 октября издание The Guardian со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идет о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого», - рассказал собеседник изданию.

Сообщается, что ряд парламентариев-консерваторов считает нужным требовать немедленной отставки Трасс с поста премьер-министра. Часть депутатов допускает, что Лиз Трасс может сохранить свой пост, признавая при этом, что премьер-министр плохо контролирует ситуацию. Издание пишет, что поддержка Трасс тает не только среди депутатов, но и в правительстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников. Официальной причины увольнения не называется, но все понимают, что этим шагом Трасс намерена определить виновного в череде кризисов, которые пережила Великобритания за 38 дней работы нового правительства.

В ответ Квази Квартенг заявил, что британского премьер-министра Лиз Трасс уберут с ее поста через несколько недель.

Напомним, еще будучи кандидатом на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс вызвала шквал негодования заявлениями о готовности нажать на ядерную кнопку.