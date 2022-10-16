Итальянский политик Риццо допустил причастность Запада к атаке на «Северные потоки»

Итальянский политик допустил причастность Запада к атаке на "Северные потоки".
Фото: REUTERS
Атака на «Северные потоки» была направлена против Европы и могла быть совершена Западом. Такую версию озвучил итальянский политик Марко Риццо, лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия», пишет РИА Новости.
«Если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России», - сказал политик во время своего выступления на манифестации в Риме.
Так Риццо прокомментировал информацию о том, что Швеция засекретила расследование диверсии, напомнив о вступлении Швеции в НАТО.
«Правда понемногу, постепенно выходит наружу», - резюмировал политик.
Ранее эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода «Северный поток».
Напомним, ФРГ, Швеция и Дания отказались совместно расследовать диверсии на «Северных потоках».