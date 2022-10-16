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Политика16 октября 2022 1:20

Запад разрабатывает список мер против паники на случай якобы возможного ядерного удара со стороны России по Украине

Западные чиновники готовятся бороться с панической скупкой продовольствия и издают брошюры с инструкциями на случай ядерного удара
Мария ПАВЛОВА
Запад готовит инструкции для предупреждения паники в случае якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Фото: кадр из видео.

Запад готовит инструкции для предупреждения паники в случае якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Фото: кадр из видео.

Перечень мер противодействия панике среди населения на случай якобы возможного ядерного удара по Украине со стороны России готовят власти западных стран. Об этом пишет The Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного чиновника.

Британское издание сообщает, что речь идет о мерах на случай ажиотажной скупки продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. Также в западных странах готовят брошюры с инструкциями, как себя вести в случае ядерного удара.

Тем не менее существующая ситуация не оценивается как «ядерный кризис», подчеркнул собеседник издания.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

В то же время польский политик предложил «подарить» Украине ядерные боеголовки.

Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин рассказал KP.RU, что будет, если Москву все же вынудят применить ядерное оружие на Украине.