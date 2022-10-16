Российские войска продолжают прибывать в Белоруссию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские военнослужащие продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщило белорусское оборонное ведомство вечером в субботу 15 октября. Речь идет о российских частях, входящих в региональную группировку Союзного государства, сообщили Минобороны Белоруссии.

«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», - сказано в сообщении пресс-службы белорусского министерства.

О прибытии в Белоруссию первых эшелонов с российскими военными из состава совместной группировки войск сообщалось утром 15 октября.

Напомним, Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск 10 октября 2022 года. Создание совместной группировки вызвано необходимостью охраны белорусской границы.

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