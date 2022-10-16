Итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов»

Итальянский эксперт посоветовал соотечественникам готовиться к введению нормированного потребления газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Италия и Европа в целом переживают энергетический шок «невиданных масштабов». Так охарактеризовал ситуацию с ростом тарифов на энергию и энергоносители президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

«Невиданные ранее вещи, в октябре мы наблюдаем почти удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года» - сказал Табарелли в интервью изданию la Repubblica.

Эксперт посоветовал итальянцам готовиться к введению нормированного потребления газа зимой 2022-2023 года.

Ранее аналитики назвали три причины экономических трудностей США, а «Банк Америки» предсказал смену экономического режима в развитых странах.

Также сообщалось, что европейцев призвали снизить температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа.

В то же время европейские политики призывают сограждан экономить на еде.