Итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов»

Итальянский эксперт посоветовал соотечественникам готовиться к введению нормированного потребления газа.
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Италия и Европа в целом переживают энергетический шок «невиданных масштабов». Так охарактеризовал ситуацию с ростом тарифов на энергию и энергоносители президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.
«Невиданные ранее вещи, в октябре мы наблюдаем почти удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года» - сказал Табарелли в интервью изданию la Repubblica.
Эксперт посоветовал итальянцам готовиться к введению нормированного потребления газа зимой 2022-2023 года.
Ранее аналитики назвали три причины экономических трудностей США, а «Банк Америки» предсказал смену экономического режима в развитых странах.
Также сообщалось, что европейцев призвали снизить температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа.
В то же время европейские политики призывают сограждан экономить на еде.