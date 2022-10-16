Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин призывает граждан Китая немедленно покинуть территорию Украины. Тех китайских граждан, что находятся на Украине, министерство иностранных дел КНР призывает «усилить меры предосторожности и эвакуироваться», пишет в социальных сетях китайское издание Global Times.

Уточняется, то посольство Китая готово оказать помощь в выезде из Украины гражданам КНР.

Ранее посольство Узбекистана в Киеве призвало граждан этой страны немедленно покинуть Украину из-за обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности взрывов и ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины. Посольство Казахстана в Киеве сделало такое же заявление относительно граждан Казахстана.

Также сообщалось, что посольство США в Киеве обратилось к американским гражданам, которые находятся на территории Украины, с призывом срочно покинуть эту страну, как только это будет безопасно. Для этого рекомендовано воспользоваться частным наземным транспортом. Если уехать из Украины пока невозможно, нужно находиться в укрытиях, уточнили в дипмиссии.