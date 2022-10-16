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Экономика16 октября 2022 2:15

Эксперты посоветовали британским водителям использовать яйца для экономии топлива

Daily Express публикует необычные способы экономии бензина
Мария ПАВЛОВА
Британским автолюбителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива.

Британским автолюбителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Яйцо может помочь сократить расходы на бензин, утверждают эксперты. Необычные советы по экономии топлива предложило британским автомобилистам издание Daily Express.

Автомобилистам предлагают следить за давлением в шинах, убрать из машины хлам и снять с крыши автомобиля багажник. По утверждениям специалистов, багажник на крыше и перевозимые в нем вещи могутт увеличить расход горючего на четверть.

Также автомобилистам предлагают использовать для экономии бензина яйца. Эксперты советуют представить куриное яйцо между полом и педалью и ездить осторожно и плавно, стараясь не раздавить воображаемое яйцо. Если не разгоняться и не тормозить резко, можно уменьшить расход бензина, отмечают они.

Ранее итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов» и посоветовал итальянцам готовиться к нормированному потреблению газа.

Тем временем в России впервые в мире энергоблок Белоярской АЭС перевели на «несгораемое» топливо.