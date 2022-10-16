Эксперты посоветовали британским водителям использовать яйца для экономии топлива

Британским автолюбителям посоветовали использовать яйца для экономии топлива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Яйцо может помочь сократить расходы на бензин, утверждают эксперты. Необычные советы по экономии топлива предложило британским автомобилистам издание Daily Express.

Автомобилистам предлагают следить за давлением в шинах, убрать из машины хлам и снять с крыши автомобиля багажник. По утверждениям специалистов, багажник на крыше и перевозимые в нем вещи могутт увеличить расход горючего на четверть.

Также автомобилистам предлагают использовать для экономии бензина яйца. Эксперты советуют представить куриное яйцо между полом и педалью и ездить осторожно и плавно, стараясь не раздавить воображаемое яйцо. Если не разгоняться и не тормозить резко, можно уменьшить расход бензина, отмечают они.

Ранее итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов» и посоветовал итальянцам готовиться к нормированному потреблению газа.

Тем временем в России впервые в мире энергоблок Белоярской АЭС перевели на «несгораемое» топливо.