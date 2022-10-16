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Экономика16 октября 2022 2:44

Министр экономики Болгарии заявил, что страна обеспечена газом на год

Глава министерства считает, что страна вырвалась из газового кризиса
Мария ПАВЛОВА
Министр экономики Болгарии заявил, что страна обеспечена газом как минимум на год.

Министр экономики Болгарии заявил, что страна обеспечена газом как минимум на год.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария обеспечена газом как минимум на год. Об этом заявил министр экономики Болгарии Никола Стоянов.

«Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас», - сказал Стоянов изданию Novinite, добавив, что Болгария обеспечена газом на ближайшие 12-14 месяцев.

заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova.

Тем временем итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов» и посоветовал итальянцам готовиться к нормированному потреблению газа.

Также сообщалось, что европейцев призвали снизить температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа.

В то же время европейские политики призывают сограждан экономить на еде.

Эксперты посоветовали британским водителям нестандартные способы экономии топлива. В числе прочего предлагается использовать яйца.