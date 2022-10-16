Министр экономики Болгарии заявил, что страна обеспечена газом на год

Министр экономики Болгарии заявил, что страна обеспечена газом как минимум на год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария обеспечена газом как минимум на год. Об этом заявил министр экономики Болгарии Никола Стоянов.

«Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас», - сказал Стоянов изданию Novinite, добавив, что Болгария обеспечена газом на ближайшие 12-14 месяцев.

заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год, сообщает издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova.

Тем временем итальянский аналитик Табарелли назвал рост счетов за электричество в Европе «шоком невиданных масштабов» и посоветовал итальянцам готовиться к нормированному потреблению газа.

Также сообщалось, что европейцев призвали снизить температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа.

В то же время европейские политики призывают сограждан экономить на еде.

Эксперты посоветовали британским водителям нестандартные способы экономии топлива. В числе прочего предлагается использовать яйца.