Байден заявил, что изначально считал ошибкой экономический план Лиз Трасс

Байден заявил, что ему сразу не понравился экономический план Лиз Трасс. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал ошибочным экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и заявил, что считал его таковым изначально. Байден сказал, что такого мнения придерживаются многие и происходящие в Соединенном Королевстве события являются предсказуемыми.

«Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой», - цитирует пресс-служба Белого дома высказывание Байдена относительно экономической стратегии Трасс.

Байден подчеркнул, что принятие решения относительно политической судьбы Лиз Трасс должно зависеть только от британцев.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс стремительно теряет популярность как у парламентариев, так и в собственном правительстве. Ранее сообщалось, что возможная отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс станет предметом обсуждения депутатов правящей Консервативной партии в понедельник 17 октября.

Также сообщалось, что европейцев призвали снизить температуру в своих квартирах, чтобы сэкономить на потреблении газа.

В то же время европейские политики призывают сограждан экономить на еде.