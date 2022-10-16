Бывший советник Рейгана предложил Вашингтону разорвать отношения с тремя странами

Бывший советник Рейгана посоветовал Байдену разорвать отношения с рядом стран. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны разорвать отношения с рядом своих союзников. Об этом заявил бывший помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Бэндоу резко высказался о «бесполезных» членах Североатлантического альянса и призвал США не относиться к военным союзам, как к друзьям в социальных сетях. Также бывший помощник Рейгана заявил, что многие союзники Вашингтона стремятся лишь воспользоваться ресурсами и возможностями США в своих целях.

«Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники», - написал Бэндоу в колонке для издания The American Conservative.

Среди союзников, с которыми нужно разорвать отношения в первую очередь, Дуг Бэндоу назвал Саудовскую Аравию, Южную Корею и Турцию.

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