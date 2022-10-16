США недовольны разговором президента Палестины Аббаса с российским лидером Путиным

В администрации Байдена выразили разочарование тем, что палестинский президент сказал Путину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Администрация Байдена «в ярости» от беседы президента Палестины Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным, пишет в субботу 15 октября портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Махмуд Аббас встретился с Владимиром Путиным в Астане и заявил о недоверии палестинцев к США. Также Аббас указал на неприемлемость того, чтобы Соединенные Штаты в одиночку занимались урегулированием арабо-израильских отношений.

«Мы были глубоко разочарованы словами, сказанными президентом Аббасом президенту Путину», - сообщил источник порталу.

Тем временем бывший советник Рейгана предложил Вашингтону разорвать отношения с тремя странами. В списке союзников, с которыми США должны расстаться, Южная Корея, Саудовская Аравия и Турция.

Ранее китайский дипломат и адмирал НАТО поспорили из-за оценки украинского конфликта.