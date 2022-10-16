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Общество16 октября 2022 4:17

Что произошло в ночь на 16 октября

В Белгородской области 11 человек стали жертвами теракта на полигоне для подготовки добровольцев
Мария ПАВЛОВА
11 человек стали жертвами теракта на полигоне для подготовки добровольцев.

11 человек стали жертвами теракта на полигоне для подготовки добровольцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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