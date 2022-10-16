Что произошло в ночь на 16 октября

11 человек стали жертвами теракта на полигоне для подготовки добровольцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны РФ сообщило о теракте на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области. Двое граждан одной из стран СНГ начали стрельбу по военнослужащим-добровольцам во время занятий по огневой подготовке.

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