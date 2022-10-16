Илон Маск назвал свои усилия по деэскалации украинского конфликта безуспешными Фото: REUTERS

Основателя Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации украинского конфликта, однако на данный момент его усилия остаются безуспешными.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и, честно говоря, безуспешно», - написал американский предприниматель в Twitter.

Таким образом основатель Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию другого пользователя социальной сети - предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия Илона Маска, обвинив американские власти в безрассудной внешней политике на Украине.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, а потом отметил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который нецензурно посоветовал ему убираться к черту.