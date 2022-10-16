Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире16 октября 2022 4:41

Илон Маск назвал свои усилия по деэскалации украинского конфликта безуспешными

Предприниматель заявил, что пытается "изо всех сил"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Илон Маск назвал свои усилия по деэскалации украинского конфликта безуспешными

Илон Маск назвал свои усилия по деэскалации украинского конфликта безуспешными

Фото: REUTERS

Основателя Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации украинского конфликта, однако на данный момент его усилия остаются безуспешными.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и, честно говоря, безуспешно», - написал американский предприниматель в Twitter.

Таким образом основатель Tesla и SpaceX прокомментировал публикацию другого пользователя социальной сети - предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия Илона Маска, обвинив американские власти в безрассудной внешней политике на Украине.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, а потом отметил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который нецензурно посоветовал ему убираться к черту.