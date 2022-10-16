XX съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коммунистическая партия Китая (КПК) в воскресенье, 16 октября, открыла XX съезда, на котором собираются скорректировать стратегию социализма с китайской спецификой в соответствии с изменениями международной ситуации, а также задачами национального развития.

«Объявляю XX съезд КПК открытым», - заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в Доме народных собраний в Пекине.

Для рассмотрения главных вопросов национальной повестки, а также избрания нового состава Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК для проверки дисциплины на съезд прибыло около 2,3 тысячи делегатов со всего Китая. С отчетным докладом выступит генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

На следующей неделе, в субботу, 22 октября, пройдет первый пленум нового состава Центрального комитета КПК, в ходе которого состоятся выборы генерального секретаря, а также обновлен состав Политбюро и Постоянного комитета.