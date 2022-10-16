Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее.

«Это – вандализм, кощунство. Картина не принадлежит этим экоактивисткам. Они могут сжигать свою машину, рисунки, но даже ребенка, которого ты родил, ты уже не имеешь права убивать. А картина — как ребенок, который рождается в муках. Полотна гениальных живописцев, включая Ван Гога, остаются в веках и принадлежит всему миру», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Художник также отметил, что данная акция "демонстрирует деградацию общества, в которой виновата сама Европа".

«Распространяется тотальное неуважение к искусству и культуре. Это можно видеть также на примере «отмены» русской культуры повсеместно — при чем тут Пушкин, Толстой, Репин, Шишкин, Чайковский?» — добавил Сафронов.

Напомним, активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) "Подсолнухи", представленную в Национальной галерее Лондона, рассказывает Life.ru

Как ранее рассказывал телеканал "360", вечером 29 мая неизвестный пытался повредить картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая находится на постоянной экспозиции в Лувре. По словам очевидцев, он сначала пытался разбить стекло перед картиной, но не смог, так что просто измазал его кремовым тортом и разбросал вокруг лепестки роз. Молодой человек подобрался к полотну в инвалидной коляске — для таких посетителей сбоку есть отдельный проход к картине. Он также был в парике и шали, однако после задержания охраной не скрывал лица.