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В мире16 октября 2022 5:56

Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога

Художник также отметил, что данная акция "демонстрирует деградацию общества, в которой виновата сама Европа"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога

Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Художник Никас Сафронов раскритиковал экоактивисток, которые облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее.

«Это – вандализм, кощунство. Картина не принадлежит этим экоактивисткам. Они могут сжигать свою машину, рисунки, но даже ребенка, которого ты родил, ты уже не имеешь права убивать. А картина — как ребенок, который рождается в муках. Полотна гениальных живописцев, включая Ван Гога, остаются в веках и принадлежит всему миру», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Художник также отметил, что данная акция "демонстрирует деградацию общества, в которой виновата сама Европа".

«Распространяется тотальное неуважение к искусству и культуре. Это можно видеть также на примере «отмены» русской культуры повсеместно — при чем тут Пушкин, Толстой, Репин, Шишкин, Чайковский?» — добавил Сафронов.

Напомним, активистки природоохранного движения Just stop oil ("Просто покончите с нефтью") облили супом картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) "Подсолнухи", представленную в Национальной галерее Лондона, рассказывает Life.ru

Как ранее рассказывал телеканал "360", вечером 29 мая неизвестный пытался повредить картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», которая находится на постоянной экспозиции в Лувре. По словам очевидцев, он сначала пытался разбить стекло перед картиной, но не смог, так что просто измазал его кремовым тортом и разбросал вокруг лепестки роз. Молодой человек подобрался к полотну в инвалидной коляске — для таких посетителей сбоку есть отдельный проход к картине. Он также был в парике и шали, однако после задержания охраной не скрывал лица.