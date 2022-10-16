Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четверть стран Европейского союза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года. Такие данные демонстрирует анализ национальных статистических служб, проведенный РИА Новости.

Согласно приведенным данным, в июне этого года товарный импорт из России был выше зимних показателей в десяти странах Евросоюза, среди которых Испания, Бельгия, Люксембург, Словения, Хорватия, Мальта, Кипр, Чехия, а также Эстония и Болгария.

Экспорта в Россию оказался выше уровня февраля текущего года у семи государств членов Европейского Союза, при этом экспорт Латвии в июне 2022 года превысил зимние значения на 67%, а максимальное сокращение разрыва отмечены у Австрии и Греции.

Одновременно экспорт и импорт с Россией восстановили шесть стран Евросоюза, среди которых Люксембург, Словения, Болгария, Кипр, Хорватия и Эстония.

Уточняется, что в общей сложности за первое полугодие 2022 года экспорт товаров из Европейского союза в Россию сократился на 31% до 28,4 млрд евро по сравнению с 41,1 млрд годом ранее. Однако импорт вырос на 83% (121,7 млрд евро против 66,4 млрд евро).