"Он был классный мужик": сын Балабанова рассказал об общении с Сергеем Бодровым Фото: Кадр видео

Старший сын режиссера Алексея Балабанова Федор поделился воспоминаниями об общении с Сергеем Бодровым. Он отметил, что Бодров разговаривал с ним наравне и не «сюсюкал», как с ребенком.

«Очень славный малый. Он был классный мужик, я к нему доверительно относилсяНормально общался. Как с человеком. Папа с детьми всегда так же разговаривал. Не понимаю, зачем разговаривать с ребенком не наравне. У нас семейная неприязнь к сюсюканьям», — сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

По словам Балабанова-младшего, его отец очень тяжело переживал гибель Бодрова и съемочной группы в Кармадонском ущелье, но ни с кем это не обсуждал.

Как напоминает ОТР, известность и всенародную любовь Бодров получил благодаря съемкам в фильмах «Брат», «Брат 2», «Сёстры» и «Кавказский пленник». За роли в этих кинолентах он был удостоен призов международных кинофестивалей в Чикаго и Венеции.

Сергея Бодрова не стало 20 сентября 2002 года. Он находился в Кармадонском ущелье со своей съемочной группой, когда оттуда начал стремительно сходить ледник. Команда не успела выбраться и погибла. Трагедия унесла жизни более 100 человек.Стометровая стена льда всего за несколько минут преодолела 16 километров. На ее пути находилась и съемочная группа Бодрова, с которой он работал над картиной «Связной». Сейчас на месте гибели находится табличка и на скале нарисован портрет артиста, рассказывает телеканал "360".