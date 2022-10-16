Мэр Донецка заявил о повреждении здания горадминистрации из-за обстрелов со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 16 октября, обстреляли Донецк из артиллерии. Такое заявление сделал мэр города Алексей Кулемзин, сообщив также, что один из снарядов разорвался рядом со зданием городской администрации.

«По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса в автомобильную стоянку около здания городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур», - написал градоначальник в своем Telegram-канале, добавив, что в результате обстрелов сгорело три автомобиля, а в здании городской администрации было выбито остекление окон.

Как заявляют в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ночь на воскресенье, 16 октября, по Донецку было выпущено шесть снарядов.

Днем ранее, в субботу, 15 октября, по информации Штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов территории республики погиб один человек, а также ранены четыре мирных жителя.