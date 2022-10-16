Гинеколог Соколовская заявила, что у многих женщин после беременности меняется размер обуви Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская заявила, что нередко беременные на больших сроках и женщины после родов отмечают, что обувь приходится покупать на размер больше.

«Одна из причин – увеличение веса, под воздействием которого арка стопы немного сплющивается. Как следствие, стопа становится чуть более длинной и широкой. Не надо сбрасывать со счетов и возможные отеки, которые появляются в третьем триместре беременности, провоцируя увеличение веса и объема. Поэтому важно контролировать прибавку веса на протяжении беременности», – пояснила она в беседе с "Газета.ru".

По словам Анастасии Соколовской, вторая причина роста стопы – это увеличение продукции гормона релаксина, который отвечает за повышение эластичности мышц и связок.

Ранее акушер-гинеколог Дайва Пикаускайте заявила, что беременные женщины, а также те, кто желает зачать ребенка, в случае стресса могут получить нежелательные проблемы. Стресс провоцирует выработку гормонов, влияющих на работу репродуктивной системы, рассказывает телеканал "360".

До этого врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова рассказала, что физиологические признаки, которые часто указывают на беременность, также могут быть предвестниками серьёзных заболеваний. Филиппова указала и на то, что живот может расти не только в период ожидания ребёнка. Так, если у женщины начался асцит, то в брюшной полости скапливается жидкость, и со стороны пациентка выглядит округлившейся, передает Life.ru