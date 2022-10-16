Психолог сравнила Байдена с Гитлером и нашла "настораживающее совпадение" Фото: REUTERS

Клинический психолог Ирина Дережова заявила, что президент США Джо Байден страдает теми же расстройствами психики, что в свое время были у рейхсканцлера Германского рейха Адольфа Гитлера.

«Что настораживает? Подобные нарушения сознания <…> имели те люди, которые развязали Первую и Вторую мировые войны. Также настораживает, что как и тогда население Германии очень некритично относилось к состоянию сознания и речам Адольфа Гитлера. Так и сейчас более чем 300 миллионов граждан США с юмором, иронией, иногда легким сарказмом относятся к серьезнейшим отклонениям своего президента. Это уникальный настораживающий факт», — пояснила специалист в беседе с "Пятым каналом".

Как рассказывает "Москва 24", ранее Байден два раза протянул руку пустоте для рукопожатия. Первый инцидент произошел в Северной Каролине. Байден повернулся и протянул руку пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении. Затем, во время визита в Сиэтл, после выступления американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

До этого президент США оговорился, заявив, что Североатлантический альянс угрожает самому себе. После этого Байден поправил себя и уточнил, что альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга». Также Байден называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны, рассказывает RT.