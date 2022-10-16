Французы раскритиковали уход Danone с российского рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Le Figaro раскритиковали решение французской компании по производству молочных продуктов Danone уйти с российского рынка.

Напомним, ранее компания заявила о передаче контроля над бизнесом в России Essential Dairy and Plant-based, отметив, что это «лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса».

«Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании», - написал один из читателей издания, комментируя новость об уходе Danone с российского рынка.

«Если бы только Danone», - отметил другой, подчеркнув, что ранее Европейский союз «экспортировал в Россию на 60 миллиардов, не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью».

По его словам, ко всем этому нужно также добавить «дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени». «ЕС вырыл себе могилу», - заключил он.

Другой читатель заявил, что компания «капитулирует» перед лицом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Какое печальное зрелище», - добавил он в своем комментарии.