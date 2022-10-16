Экономист Варфаловская считает, что Россия останется стратегическом партнером Китая после съезда КПК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях обострения противостояния с западными странами Россия останется стратегическом партнером для КНР поле 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), по результатам которого будет определено высшее политическое руководство страны. Об этом РИА Новости заявила ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Розалия Варфаловская.

"Россия, страны ШОС, БРИКС останутся для Китая стратегическими партнерами, так как Запад старается также задавить в неконкурентной борьбе его экономические высокие достижения в рамках целой мировой экономики", - подчеркнула эксперт.

Также она добавила, что особый акцент после 20-го съезда будет сделан на инновационное развитие во всех секторах экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Президент подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря идеям, заложенным в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.