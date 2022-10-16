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Политика16 октября 2022 7:16

Экономист Варфаловская считает, что Россия останется стратегическом партнером Китая после съезда КПК

Запад старается также задавить в неконкурентной борьбе экономические высокие достижения КНР, отметила эксперт
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Экономист Варфаловская считает, что Россия останется стратегическом партнером Китая после съезда КПК

Экономист Варфаловская считает, что Россия останется стратегическом партнером Китая после съезда КПК

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях обострения противостояния с западными странами Россия останется стратегическом партнером для КНР поле 20-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), по результатам которого будет определено высшее политическое руководство страны. Об этом РИА Новости заявила ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Розалия Варфаловская.

"Россия, страны ШОС, БРИКС останутся для Китая стратегическими партнерами, так как Запад старается также задавить в неконкурентной борьбе его экономические высокие достижения в рамках целой мировой экономики", - подчеркнула эксперт.

Также она добавила, что особый акцент после 20-го съезда будет сделан на инновационное развитие во всех секторах экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Президент подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря идеям, заложенным в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.