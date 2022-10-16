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Здоровье16 октября 2022 7:20

Маммолог Диденко назвала ряд признаков, которые указывают на развитие рака молочной железы

При обнаружении у себя тревожных признаков лучше всего сразу обратиться к врачу, отметила Вера Диденко
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Маммолог Диденко назвала ряд признаков, которые указывают на развитие рака молочной железы

Маммолог Диденко назвала ряд признаков, которые указывают на развитие рака молочной железы

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врач онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы №1 Вера Диденко заявила, что существует целый ряд признаков, которые могут указывать на развитие рака молочной железы.

К признакам развития рака молочной железы, которые пациент может самостоятельно у себя заподозрить, прежде всего, относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез. «

Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез», — уточнила врач в беседе с Lenta.ru

Должно насторожить, по словам специалиста, и неожиданное изменение цвета кожных покровов, например, покраснение, а также такие визуальные проявления, как язвы или втяжения кожи. Кроме того, стоит обращать внимание на изменения со стороны соска и зоны ареолы, а именно различные корочки, шелушения или экзематозные проявления.

Ранее врач-онколог, член Европейского общества клинических онкологов (ESMO), кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что с раком грудных желез могут столкнуться мужчины, которые страдают ожирением, курят и употребляют алкоголь. Специалист отметил, что фактором развития злокачественной опухоли в груди может стать и цирроз печени, при котором повышается уровень эстрогена. Это также может быть прием данного гормона, связанный с лечением какого-либо заболевания, передают "Известия".

До этого врач-рентгенолог Ольга Собина рассказала, когда женщинам рекомендуется пройти обследование на выявление рака груди. С помощью этого исследования можно обнаружить онкологическое заболевание на первой стадии, когда оно ещё никак себя не проявляет. При отсутствии жалоб женщинам моложе 39 лет рекомендуется делать маммографию один раз в два года, женщинам от 40 до 54 лет — один раз в год, а женщинам старше 55 лет — дважды в год, рассказывает RT.