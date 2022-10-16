Маммолог Диденко назвала ряд признаков, которые указывают на развитие рака молочной железы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врач онколог-маммолог, ведущий интервенционный диагност московской Городской клинической онкологической больницы №1 Вера Диденко заявила, что существует целый ряд признаков, которые могут указывать на развитие рака молочной железы.

К признакам развития рака молочной железы, которые пациент может самостоятельно у себя заподозрить, прежде всего, относится беспричинное изменение формы и размеров молочных желез. «

Это может быть резкое уменьшение в размерах или, наоборот, резкое увеличение, появление отека какой-то молочной железы или обеих молочных желез», — уточнила врач в беседе с Lenta.ru

Должно насторожить, по словам специалиста, и неожиданное изменение цвета кожных покровов, например, покраснение, а также такие визуальные проявления, как язвы или втяжения кожи. Кроме того, стоит обращать внимание на изменения со стороны соска и зоны ареолы, а именно различные корочки, шелушения или экзематозные проявления.

Ранее врач-онколог, член Европейского общества клинических онкологов (ESMO), кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что с раком грудных желез могут столкнуться мужчины, которые страдают ожирением, курят и употребляют алкоголь. Специалист отметил, что фактором развития злокачественной опухоли в груди может стать и цирроз печени, при котором повышается уровень эстрогена. Это также может быть прием данного гормона, связанный с лечением какого-либо заболевания, передают "Известия".

До этого врач-рентгенолог Ольга Собина рассказала, когда женщинам рекомендуется пройти обследование на выявление рака груди. С помощью этого исследования можно обнаружить онкологическое заболевание на первой стадии, когда оно ещё никак себя не проявляет. При отсутствии жалоб женщинам моложе 39 лет рекомендуется делать маммографию один раз в два года, женщинам от 40 до 54 лет — один раз в год, а женщинам старше 55 лет — дважды в год, рассказывает RT.