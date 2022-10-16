Юрист Редин заявил о возможности проверки квартиры без согласия собственника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что некоторые структуры в ряде случаев могут осуществлять проверки по месту жительства без какого-либо согласия собственников.

Как рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм», собственник обязан впустить в квартиру правоохранительные органы при наличии постановления на обыск. В других случаях допускается отказ в предоставлении доступа. Так, например, при визите Госжилинспекции и коммунальных служб. Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит проверки, если владелец квартиры ведет на дому предпринимательскую деятельность.

Юрист также пояснил, что за недопуск в квартиру полиции грозит статья 19.3 КоАП Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за неповиновение законному требованию. Кроме того, собственник понесет гражданскую ответственность, если не пустить в квартиру сотрудника коммунальной службы, и это позже приведет к прорыву водопроводных труб.