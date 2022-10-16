Стремоусов сообщил, что надежды Украины на контрнаступление в Херсонской области разрушены Фото: Александр КОЦ

Слаженная работа Вооруженных сил России разрушила надежды Украины по наступательной операции в Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как уточнил политик в своем Телеграм-канале, благодаря российским войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского "укронацисты были разбиты на херсонском направлении". Также он добавил, что все надежды украинских войск по наступательной операции фактически разрушены.

"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской Земле, будут прибиты к русской Земле", - подчеркивается в посте

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.