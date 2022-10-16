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Звезды16 октября 2022 7:54

Ольга Кормухина раскрыла подноготную российского шоу-бизнеса

Ольга Кормухина заявила, что на шоу-бизнесе в России давно пора «ставить крест»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина резко высказалась о творчестве короля российской поп- сцены Филиппа Киркорова, заявив, что не считает его творчество музыкой.

Как сообщила Кормухина в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, Киркорова попросту не существует в жизни рядовых ценителей музыки и российских академиков.

«Он попсятина и есть», - сказала она.

Сам Киркоров подобное отношение к себе со стороны заслуженной артистки России объясняет тем, что певица к нему неравнодушна. По словам артиста, Кормухину могло раздражать его «поп- присутствие» в их компании, состоявшей в основном из рокеров. По его словам, между ними сохраняется конфликт, который начался после их знакомства в 1988 году.

«Не могла пройти мимо, чтобы гадость какую-нибудь не сказать или не ударить меня. А я такой маленький… Это она сейчас святая, а тогда вела себя по-другому. А я маменькин сынок, мне 18 лет», - заявил артист в одной из программ на НТВ.