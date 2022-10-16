Мобилизованным из Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского привезли дополнительную экипировку

Правительство региона заботится не только о бойцах, но и об их близких Фото: Виталий ТИМКИВ

Мобилизованные жители Архангельской области получили очередную партию комплектов помощи из родного региона. Северяне проходят боевую подготовку перед отправкой в зону СВО в военных частях под Санкт-Петербургом. Комплекты с дополнительной одеждой и обувью, спальными мешками и другими вещами жителям Поморья по поручению главы региона Александра Цыбульского передал руководитель Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

Александр Цыбульский в начале октября навестил земляков и проверил условия, в которых они проходят службу. Губернатор пообещал, что регион обеспечит мобилизованных необходимыми вещами, которые сделают их службу более комфортной и пригодятся во время участия в специальной военной операции. Бойцы попросили привезти им спальные мешки, теплоизоляционные коврики, сменную сезонную обувь, термобелье. Все пожелания военнослужащих были учтены. Закупкой и доставкой нужных вещей до баз Министерства обороны под Санкт-Петербургом занимался Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».

– Старались подбирать обувь и белье по размерам, ребята благодарят за такую поддержку, – рассказал Максим Арбузов.

По его словам, бойцы хорошо экипированы Министерством обороны РФ и уже получили зимнюю форму одежды: берцы, бушлаты, шапки, а также каски и бронежилеты. Специалисты Губернаторского центра дополнительно накрыли для мобилизованных «сладкий» стол с гостинцами из Архангельской области, которыми угостили и военнослужащих из других регионов. Северяне рассказали, что боевая подготовка помогает им максимально настроиться на выполнение боевых задач.

– Мужики всегда должны идти вперед – за родителей, за детей. Дедушка у меня прошел всю Великую Отечественную войну, и я «свою войну» должен пройти, чтобы все было хорошо у нас и у близких. Подготовка проходит с утра и до вечера: ведем стрельбу, проходим тактические занятия, занимаемся рукопашным боем, участвуем в спортивно-массовых мероприятиях. Как командир говорит, так всё и делаем – готовят нас на «отлично», – рассказал военнослужащий Василий.

Еще один мобилизованный житель Архангельска Сергей пришел в военкомат добровольцем, не дожидаясь повестки.Его земляк Дмитрий отслужил в рядах Вооруженных сил РФ 20 лет.

– Как только пришла повестка, понял, что такие, как я, Родине нужны, - говорит Дмитрий. Боец поблагодарил власти Архангельской области за внимательное отношение к ребятам, которые отправились на службу Родине.

Правительство региона заботится не только о бойцах, но и об их близких. На базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» открылся штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям. Его задача – помогать родным военнослужащих в решении всех актуальных вопросов.

– Губернаторский центр по поручению главы региона сейчас нацелен именно на эти задачи, - отметил Максим Арбузов. - Горячая линия для мобилизованных и членов их семей работает круглосуточно семь дней в неделю. Помощь оказывается в решении абсолютно любых вопросов: обратившиеся могут попросить устроить ребенка в детский сад, наколоть дров, решить юридическую или финансовую проблему. Сил и средств у нас достаточно, чтобы оперативно оказывать всю необходимую поддержку.