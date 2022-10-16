Режиссер Кончаловский высказался по поводу отъезда Пугачевой и Галкина из России Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Режиссер Егор Кончаловский в интервью kp.ru сказал, что понимает очередной отъезд из России певицы Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна, действительно, эпоха … По-человечески ее поступок понятен, скажу больше - и от своей супруги я бы такого ожидал», - заявил режиссер, комментируя отъезд артистки.

Кроме того, Кончаловский также прокомментировал и отъезд из России супруга певицы – юмориста Максима Галкина*.

«В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина», - заявил режиссер в интервью, отметив при этом, что Галкин «прекрасный человек, шоумен».

Напомним, конце сентября Пугачева вместе с детьми покинула Россию и перебралась в Израиль. Незадолго до этого певица опубликовала пост, в котором попросила признать ее инагентом вслед за своим мужем Максимом Галкиным*, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

*признан Минюстом РФ физлицом – иностранным агентом