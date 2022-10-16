Российские военные под Угледаром оказали медпомощь раненому украинскому пленному Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные из передового медицинского пункта под Угледаром оказали медпомощь раненому украинскому пленному, рассказал РИА Новости командир медгруппы с позывным "Донор".

Передовой медицинский пункт располагается всего в полутора километрах от линии фронта на угледарском направлении.

"Раненый пленный - его привели… мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", - уточнил собеседник агентства.

Также он отметил, что пленный был напуган, извинялся и благодарил.

"Но особо с ним в диалоги не вступали. Зачем нам с ним говорить? Мы свое дело знаем. Конечно, легкая неприязнь присутствует. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, все равно он человек", - добавил военнослужащий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.