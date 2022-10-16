В России на 16 октября 2022 года выявлено 12 354 случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 12 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 16 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 94 летальных исхода, а выписан в связи с выздоровлением 18 441 человек, что на 29,4% меньше по сравнению с минувшей субботой, 15 октября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 744 человека, что на 55,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 16 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 304 554. Жертвами COVID-19 стало 388 901 человека, а выздоровело 20 603 845 пациента.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей России сделали прививку от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.