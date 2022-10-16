Агату Муцениеце застали целующейся с Владимиром Селивановым из “Реальных пацанов” Фото: Алина ЧЕРНОВА

Поклонники заподозрили актрису Агату Муцениеце в романе со звездой “Реальных пацанов” Владимиром Селивановым, сообщает сайт KP.RU.

Так, в интернете опубликовали кадры, на которых пара страстно целуется. Позже они выложили в соцсетях снимки из одного и того же места в Нальчике. Селиванов дал комментарий журналистам по ситуации.

"Мы с Агатой и правда вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Спустя пару дней сделаем заявление…", - сказал Владимир Селиванов.

На данный момент неизвестно, что связывает пару. Многие фанаты предполагают, что они готовят совместное шоу или снимаются в клипе.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце делает карьеру бывшему на зависть. Отмечалось, что успешная актриса решила еще и как следует покорить телевидение.

Также ранее стало известно, что заболевшая после слухов о свадьбе Прилучного Муцениеце вышла в свет. Актриса слегла, узнав, что муж увез детей на отдых вместе с новой избранницей.