Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты немецких городов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер после передачи Берлином украинской стороне системы противовоздушной обороны (ПРО) IRIS-T SLM заявил о необходимости разместить системы подобного рода в немецких городах.

«Мы должны установить ракеты и системы противовоздушной обороны для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией», - заявил премьер-министр Баварии в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, Германии «недостаточно просто защитить своих партнеров». «Мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», - отметил он.

Напомним, в начале текущей недели, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Берлина, сообщив также, что «на подходе» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.