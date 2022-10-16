Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире16 октября 2022 8:31

Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты немецких городов

По словам политика, Берлину «недостаточно просто защитить своих партнеров»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты немецких городов

Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты немецких городов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер после передачи Берлином украинской стороне системы противовоздушной обороны (ПРО) IRIS-T SLM заявил о необходимости разместить системы подобного рода в немецких городах.

«Мы должны установить ракеты и системы противовоздушной обороны для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией», - заявил премьер-министр Баварии в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, Германии «недостаточно просто защитить своих партнеров». «Мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», - отметил он.

Напомним, в начале текущей недели, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Берлина, сообщив также, что «на подходе» американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS.