В США рассказали, к чему может привести стратегия Байдена по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Соединенные Штаты не изменят стратегию по украинскому конфликту, то политика президента Джо Байдена может привести к ядерной войне, считает обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис.

По мнению Дэвиса, американские власти не должны действовать безрассудно, как они делали это в своих прошлых военных кампаниях, которые были сопряжены с низким тактическим риском, т.к. сейчас США противостоит государство, обладающее ядерным оружием и способное защитить себя.

"Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или США в результате ядерного удара", - резюмировал Дэвис.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.