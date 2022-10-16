СК России зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ против населения Донецка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК России фиксируют информацию о новых преступлениях украинских военных в отношении мирного населения Донецка, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

"Данный факт будет расследован Следственным комитетом в рамках уголовного дела. На месте работают сотрудники ведомства", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела ВСУ. По предварительным данным, в здание попала одна из ракет из установки HIMARS калибром 155 мм. В штабе территориальной обороны ДНР рассказали о двух пострадавших мирных жителях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.