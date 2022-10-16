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Экономика16 октября 2022 9:20

Турецкие ученые разработали проект газового хаба за три месяца до заявлений Путина

Yeni afak: Турецкие ученые разработали проект газового хаба за три месяца до заявлений Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турецкие ученые разработали проект газового хаба за три месяца до заявлений Путина

Турецкие ученые разработали проект газового хаба за три месяца до заявлений Путина

Фото: REUTERS

Турецкие ученые подготовили проект газового хаба в Турции, который будет способен транспортировать до 75 млрд кубометров голубого топлива в год. Об этом рассказало издание Yeni afak.

Отмечается, что данный проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин 12 октября в ходе своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Москва могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, необходимый для поставок в Европу.

Как передает издание данную идею разработали ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане, которые подготовили магистерскую диссертацию под названием «Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности».

Уточняется, что газ намерены распределять в Европу через Фракию по трем маршрутам: по южной, северной, а также средней ветви. Как отметил заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор Нафиз Маден, за счет такого проекта Турция станет центральной, а не транзитной страной.