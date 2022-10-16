Турецкие ученые разработали проект газового хаба за три месяца до заявлений Путина Фото: REUTERS

Турецкие ученые подготовили проект газового хаба в Турции, который будет способен транспортировать до 75 млрд кубометров голубого топлива в год. Об этом рассказало издание Yeni afak.

Отмечается, что данный проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин 12 октября в ходе своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Москва могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, необходимый для поставок в Европу.

Как передает издание данную идею разработали ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане, которые подготовили магистерскую диссертацию под названием «Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности».

Уточняется, что газ намерены распределять в Европу через Фракию по трем маршрутам: по южной, северной, а также средней ветви. Как отметил заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор Нафиз Маден, за счет такого проекта Турция станет центральной, а не транзитной страной.