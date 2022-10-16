В Пенсионном фонде напомнили, какие выплаты положены отцам в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пособие при рождении ребенка, материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и некоторые другие выплаты в России могут получать отцы, напомнили в Пенсионном фонде (ПФР).

Как уточнили в ПФР, право на получение единовременного пособия при рождении ребенка имеет один из родителей либо опекун. Мужчина может получить его при смерти матери ребенка или лишения ее родительских прав.

Мужчина также может получить сертификат на маткапитал, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если судебное решение об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Право распоряжаться маткапиталом переходит к отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.

Ранее сайт KP.RU писал о пособиях на детей в России в 2022-м году. Отмечалось, что, как правило, детское пособие в России в 2022 году назначается и выплачивается маме ребенка (в некоторых случаях — отцу), но может быть назначено и усыновителю (опекуну), а также любому лицу, осуществляющему непосредственный уход за ребенком.