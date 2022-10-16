Система ПВО сработала в Белгороде, прозвучали 16 взрывов

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, где прозвучали 16 взрывов. Об этом передает РИА Новости.

Согласно данным издания, все это произошло примерно в 11:00 по московскому времени в воскресенье, 16 октября. Отмечается, что в домах дрожали стекла, а также срабатывала сигнализация у машин. Как уточняется, звуки были разной громкости, до очень громких.

Напомним, сегодня, 16 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале о двух раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о том, число украинских обстрелов Белгородской, а также Брянской и Курской областей с начала октября 2022 года значительно увеличилось. На всей территории Белгородской области с 11 апреля этого года действует желтый уровень террористической опасности. Граждан, живущих в приграничных селах, эвакуировали.