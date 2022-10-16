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Общество16 октября 2022 10:18

Названы российские города для самых бюджетных путешествий на поезде

Эксперты Туту.ру назвали лучшие города Россия для бюджетных путешествий на поезде
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы российские города для самых бюджетных путешествий на поезде

Названы российские города для самых бюджетных путешествий на поезде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий представил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других крупных российских городов до конца осени этого года. Об этом сообщает Туту.ру.

Анализировались данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября 2022 года. В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга попали направления, где средний чек не превышает одну тысячу рублей за билет в одну сторону. Для других регионов были отобраны пять самых бюджетных направлений.

Для путешественников, которые отправляются на поезде из Москвы, аналитики посоветовали 15 вариантов со средним чеком до 1000 рублей. Так, в рейтинге оказались Переславль-Залесский (средний чек 386 рублей в одну сторону), Калуга (696 рублей в одну сторону), Тула (783 рубля), Ростов Великий (874 рубля), а также Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля) и Брянск (989 рублей).

Путешественникам из Санкт-Петербурга рекомендуют Псковскую, Новгородскую и Тверскую области, а также в Республику Карелия. Как уточняется, средний чек за поездку в Великий Новгород составляет 721 рубля в одну сторону, билет в Псков обойдется в среднем 908 рублей, а в Сортавалу - 930 рублей.

В список бюджетных маршрутов из Новосибирской области вошла Кемеровская область, Барнаул (1 035 рублей) или Томск (1 038 рублей). С отправлением из Екатеринбурга при бюджете около 1000 рублей на в одну сторону можно отправиться в Шадринск (средний чек 723 рубля в одну сторону), а также в центры соседних регионов: Курган (1 089 рублей), Тюмень (1 094 рубля), а также Челябинск (1 136 рублей) и Пермь (1 326 рублей).