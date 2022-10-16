Названы российские города для самых бюджетных путешествий на поезде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий представил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других крупных российских городов до конца осени этого года. Об этом сообщает Туту.ру.

Анализировались данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября 2022 года. В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга попали направления, где средний чек не превышает одну тысячу рублей за билет в одну сторону. Для других регионов были отобраны пять самых бюджетных направлений.

Для путешественников, которые отправляются на поезде из Москвы, аналитики посоветовали 15 вариантов со средним чеком до 1000 рублей. Так, в рейтинге оказались Переславль-Залесский (средний чек 386 рублей в одну сторону), Калуга (696 рублей в одну сторону), Тула (783 рубля), Ростов Великий (874 рубля), а также Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля) и Брянск (989 рублей).

Путешественникам из Санкт-Петербурга рекомендуют Псковскую, Новгородскую и Тверскую области, а также в Республику Карелия. Как уточняется, средний чек за поездку в Великий Новгород составляет 721 рубля в одну сторону, билет в Псков обойдется в среднем 908 рублей, а в Сортавалу - 930 рублей.

В список бюджетных маршрутов из Новосибирской области вошла Кемеровская область, Барнаул (1 035 рублей) или Томск (1 038 рублей). С отправлением из Екатеринбурга при бюджете около 1000 рублей на в одну сторону можно отправиться в Шадринск (средний чек 723 рубля в одну сторону), а также в центры соседних регионов: Курган (1 089 рублей), Тюмень (1 094 рубля), а также Челябинск (1 136 рублей) и Пермь (1 326 рублей).