Один человек погиб при съезде микроавтобуса с горной трассы в Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Микроавтобус с 18 пассажирами съехал с горной трассы недалеко от города Валево на Западе Сербии. В результате аварии один человек погиб, несколько пострадали, сообщило сегодня, 16 октября, агентство Танюг.

"В селе Стубо рядом с плотиной ГЭС Ровни утром около 9.45 (10.45 по московскому времени) перевернулся микроавтобус с пассажирами из поселка Осечина и упал, уточнили в полиции. Согласно первоначальным данным, в нем было 18 пассажиров, один человек погиб, несколько получили травмы", - сообщило агентство.

На месте аварии работают экстренные службы. По данным издания "Вечерне новости" водитель не поставил на ручной тормоз стоящий микроавтобус, в результате чего транспортное средство скатилось с трассы.

Ранее сообщалось, что вахтовый автобус съехал с трассы в Бурятии, пострадали 14 пассажиров.

Также ранее на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус с детьми.