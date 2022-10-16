Патриарх Кирилл заявил, что закрытие храмов говорит о нежизнеспособности цивилизации Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закрытие и перепрофилирование христианских храмов в странах Запада свидетельствует о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Везде (на Западе - прим. ред.) храмы закрываются, перепрофилируются... Этот факт говорит о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом", - заявил он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске в ходе своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл передал главе Росгвардии Августовскую икону Божией Матери. Уточнялось, что августовская икона Божией Матери будет установлена в Князь-Владимирском храме - главном храме Росгвардии.

Также ранее стало известно, что патриарх Кирилл проведет богослужение в Успенском соборе Смоленска.