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Политика16 октября 2022 10:36

Командир "Ахмата" оценил ежедневные потери украинских войск в 500 человек

По словам Алаудинова, Киев массово бросает тела погибших украинских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Командир "Ахмата" оценил ежедневные потери украинских войск в 500 человек

Командир "Ахмата" оценил ежедневные потери украинских войск в 500 человек

Фото: REUTERS

Уровень потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта составляет примерно 500 человек в день. Такую оценку в воскресенье, 16 октября, в ходе прямого эфира YouTube-канала «Соловьев Live» дал секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 км, то действительно, они получается даже у нас несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении», - заявил командир «Ахмата».

По его словам, если «говорить о всей линии фронта», то тогда получается, что ежедневно украинская сторона теряет до 500 человек на фронте. «Это однозначно», - отметил он.

Как заявил Алаудинов, Киев массово бросает тела погибших украинских военных. «Как полагаю, если забирать трупы, то уже народ начнет понимать, в каком количестве каждый день. Они оставляют трупы на передовой и не отчитываются», - сказал командир спецподразделения.