Немцы заявили, что не будут скучать по экс-послу Украины Мельнику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Spiegel прохладно отнеслись к возвращению на родину экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Я буду скучать по нему так же, как и по Ричарду Гренеллу: нисколько", - отметила Mika.

"Спасибо за ничего, мистер Мельник", - пошутил один из пользователей.

"У него отсутствовал такт. Он выступал против Германии везде, где только мог. Почему здесь остались его дети?" - задался вопросом другой читатель.

Ранее читатели Die Welt осудили бывшего посла Украины Мельника за очередное упоминание Бандеры.

Также ранее немцы Берлине освистали украинского посла после его оскорблений в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

Кроме этого, ранее немцы потербовали выслать из ФРГ посла Украины. Петицию с призывом выслать Андрея Мельника подписали почти 18 тысяч человек.