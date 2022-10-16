Умер Олег Попцов, первый глава ВГТРК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В возрасте 88 лет ушел из жизни советский и российский журналист, а также писатель и политический деятель Олег Попцов, который был первым председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие Небесное», - написал телеведущий Евгений Попов.

Олег Попцов окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. Он свыше 20 лет проработал главным редактором журнала «Сельская молодежь», превратив этот журнал в одно из самых популярных изданий в Советском Союзе. В 1990 году Олег Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, а позже стал членом Академии российского телевидения. Несколько лет журналист проработал колумнистом газеты «Московский комсомолец».