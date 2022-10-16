Украинские журналисты сообщают о взрывах в Киеве 16 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Других подробностей на данный момент не сообщается. Незадолго до этого в украинской столице в третий раз за день объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, украинские СМИ заявили о взрывах в Кировоградской области. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО). На данный момент воздушная тревога объявлена во всех украинских областях.

Напомним, днем ранее, 15 октября, воздушная тревога была объявлена также по всей Украине, в том числе и в Киеве. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области. Как писал сайт KP.RU, в тот же день, власти Запорожья сказали о разрушениях на инфраструктурных объектах, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что во время ракетного удара серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.