Правящая партия Венгрии заявила, что ЕС изменит политику санкций из-за позиции Будапешта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз может изменить политику санкционных ограничений в отношении Москвы в результате национальных консультаций, которые начались в Венгрии. Такое мнение высказал представитель правящей партии страны «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик.

По его словам, мнение миллионов венгров, которые будут продемонстрированы в ходе консультаций, заставит Евросоюз изменить санкционную политику, поскольку Брюссель не сможет это игнорировать. Как заявил пресс-секретарь ФИДЕС, власти Европейского союза «находятся в отрыве от реалий», не замечая, что ограничения произвели обратный эффект и разрушают экономику региона.

Кроме того, Холлик высказался против санкций на выдачу шенгенских виз российским гражданам, посчитав, что это наносит ущерб европейскому туристическому сектору.

Национальные консультации в Венгрии проходят в добровольном формате в виде рассылок по почте анкет с вопросами о санкционной политике в отношении России. Респондентам предлагают ответить на семь вопросов, среди которых их отношении к санкциям на поставки газа, угля, нефти, древесины, а также возможные ограничения для российских туристов.